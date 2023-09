Marisa Leo, la donna uccisa dall’ex convivente nel trapanese, era molto attiva nella lotta alla violenza di genere. La stessa che l’ha strappata a una vita brillante, di mamma e di professionista.

Nel 2019, Marisa, in dolce attesa della sua bellissima bambina, era stata testimoniale di una campagna contro la violenza sulle donne. Si chiamava “Tu, non sei sola – Le Donne del Vino Sicilia contro la #ViolenzaDiGenere”. Un messaggio sussurrato, con voce dolcissima, quasi a non voler disturbare la creatura che portava in grembo. Quel pancione tenuto in un abbraccio con l’amore immenso di una madre.

Nel video Marisa pronuncia queste parole significative: “È un miracolo, una forza, così piccolo e così dirompente, è una vita che cresce al ritmo di due cuori che battono insieme. Donna, mamma, tu lavori, tu progetti, tu crei e sei fantastica per come lo fai. Tu casi, ti rialzi, piangi ma non molli e sei perfetta per come sei. Donna, mamma – Tu non sei sola”.