Ha partorito due gemellini risultati positivi alla cocaina e li ha abbandonati all’ospedale “Buccheri La Ferla di Palermo” senza riconoscerli.

La notizia è riportata da La Repubblica Palermo. I due piccoli, un maschietto e una femminuccia, sono stati affidati temporaneamente al direttore sanitario del nosocomio dalla Procura per i Minorenni. E in ospedale già è gara di solidarietà per i due dolcissimi neonati.

La madre è una donna di 32 anni. I medici si sono subito accorti di quella gravidanza trascurata. La donna non aveva compagno, né amici, né parenti e pare abbia avuto altri figli in passato, mai riconosciuti e successivamente adottati. Una storia triste, tristissima. Mentre al Buccheri La Ferla si fa il possibile per garantire ai piccoli il futuro che meritano.