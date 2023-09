Si è concluso giorno 3 Settembre il Campo Avventura “Esperienze Outdoor nel Parco dei Nebrodi”.

L’innovativa esperienza, promossa dal Comune di Santo Stefano di Camastra in collaborazione con “l’Associazione Naturalistica I Nebrodi”, ha coinvolto 12 giovani di età ricompresa tra gli 11 e i 14 anni che, per tre giorni, seguiti dagli istruttori Alessandro Licciardello, Michele Latteri, Antonino Oieni e Giovanni Farina, hanno potuto assaporare il contatto diretto con la natura e la fauna, le sue bellezze, i suoi straordinari paesaggi, la ricchezza di una vegetazione dove insistono alberi plurisecolari.

Il Campo Avventura è stato finanziato attraverso il Fondo Statale del Dipartimento per le Politiche della Famiglia destinato agli Enti locali per le attività socio-educative a favore dei minori. Santo Stefano di Camastra rientrava, a tal fine, tra i comuni beneficiari di queste risorse da investire attraverso iniziative da attuare nel periodo compreso tra l’1 giugno al 31 dicembre 2023

Tale esperienza è, ed è stata funzionale a far riscoprire ai ragazzi dei nostri tempi la bellezza e l’armonia del poter vivere senza dover subire i quotidiani condizionamenti che i media, i social e l’utilizzo smodato dei telefonini determina su tanti di loro. Attraverso gare di orienteering con l’uso della bussola, istruzioni per imparare ad utilizzare il sole, la luna, le stelle e le piante per orientarsi ed escursioni per conoscere ambienti naturali, i ragazzi hanno vissuto un’esperienza forte di riscoperta delle ragioni vere di socializzazione che possono e devono costituire vero antidoto rispetto a tante devianze minorili.

Soddisfatti dell’iniziativa i responsabili dell’Associazione Naturalistica I Nebrodi e l’Assessore Rita Torcivia, la quale ha già preannunciato che l’esperienza è certamente da ripetere e potenziare il prossimo anno “al fine di contribuire, con azioni concrete, a individuare e a realizzare percorsi di comunità e di socializzazione funzionali a indicare ai giovani di oggi, anche attraverso il contatto con la natura, un’alternativa valoriale fondata sul dialogo, sul rispetto e sulla salvaguardia del patrimonio eco-sistemico che connota e caratterizza il nostro territorio.