Frazzanò – Si svolgeranno Sabato 9 e Domenica 10 Settembre nel Comune di Frazzanò le Feste del SS. Crocifisso e di Maria SS. del Tindari, che sarà caratterizzata dalla celebrazione della Santa Messa, dalla processione per le vie del paese e da uno spettacolo teatrale.

I festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso e di Maria SS. del Tindari saranno preceduti dal triduo di preparazione, con la recita del SS. Rosario e la Santa Messa in Chiesa Madre. Sabato 9 Settembre in serata alle ore 21:00 sarà rappresentata la commedia brillante “Due evasi in minigonna”, a cura della Compagnia teatrale longese “Ctl Nebros”.

Domenica 10 Settembre alle ore 9:00 prenderà il via il giro, per le vie del paese, del Complesso Bandistico “G. Rossini” di Frazzanò. Alle 11:00 sarà celebrata la Santa Messa nella Chiesa Madre, seguita dalla processione; alle ore 19:00 si terranno un’altra Santa Messa e una processione. I festeggiamenti si concluderanno con lo spettacolo dei giochi pirotecnici, a cura della ditta Russo.