Aveva 39 anni Marisa Leo, originaria di Salemi. Era una donna brillante, curava il marketing per un’azienda vinicola ed era mamma di una bimba che aveva avuto con Angelo Reina, 42 anni, originario di Valderice, l’uomo che le ha tolto la vita.

I due non vivevano più insieme. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe dovuto incontrare la donna presso l’azienda agricola di famiglia, al confine tra Mazara del Vallo e Marsala. Qui l’ha uccisa usando un fucile. Poi è fuggito via. Nei pressi di Castellammare del Golfo si è ucciso anche lui, sparandosi su un viadotto. Il suo corpo è stato trovato dagli agenti della Polstrada. Ad accorgersi di un uomo con un’arma da fuoco in mano su quel viadotto era stato un automobilista di passaggio.

Da una prima ricostruzione si è appreso che l’uomo avrebbe dovuto incontrare l’ex convivente. Le chiamate al cellulare di Marisa sono senza risposta. Gli investigatori decidono di raggiungere l’azienda vinicola, trovano l’auto della donna e successivamente anche il suo corpo senza vita. Dopo l’esame medico legale, il cadavere p stato trasferito all’obitorio del cimitero di Marsala. Profondo dolore a Marsala e Salemi, ma anche a Valderice, paese d’origine dell’uomo.