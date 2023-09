La devozione per la Madonna del Tindari è molto forte e, in questi giorni, in occasione delle celebrazioni in suo onore, la Basilica accoglie ancor più presenze di persone, provenienti da più parti della Sicilia e non solo.

Ogni anno, infatti, migliaia di fedeli si mettono in cammino, muniti di torce, tanta fede e buona volontà, per raggiungere il promontorio che si affaccia sul Golfo di Patti, rendendo grazia alla Madonna Bruna, come segno di devozione e di penitenza, ma anche per invocare la Vergine pietosa con acclamazioni o in silenzio, per sciogliere un voto o formulare seri propositi di cambiamento di vita.

Intanto, ieri, nell’ottavo giorno della novena, il Santuario di Maria Santissima del Tindari ha ospitato i fedeli provenienti dalla Parrocchia San Nicolò di Bari di Patti. Dopo la recita del Santo Rosario, è stata celebrata la Santa Messa presieduta da Don Angelo Costanzo e concelebrata dal Rettore del Santuario Don Pippo Gaglio.

Al termine della funzione religiosa animata dal coro parrocchiale diretto da Antonio Orlando, Padre Gaglio ha ringraziato i fedeli accorsi in pellegrinaggio e ha donato una immagine raffigurante della Madonna a Padre Costanzo, da portare nella comunità parrocchiale, in segno di un legame forte che unisce a Maria.

A seguire dalla frazione Locanda, i fedeli, in processione con le fiaccole, hanno raggiunto il Santuario “Nella Notte Con Maria”.

Mentre domani giovedì 7 settembre, alle ore 19 si svolgerà la Processione con la Sacra Effige della Vergine Maria del Tindari che partirà dal Santuario, percorrerà la strada provinciale fino al parco San Giovanni Paolo II, dove fu accolto il Papa e dove è ora collocata una statua che lo raffigura e da lì, farà ritorno in Santuario.

Alla processione, sarà presente il Vescovo di Patti mons. Guglielmo Giombanco, che presiederà la Santa Messa al rientro del simulacro della Madonna Bruna alle ore 21.

Dopo i fuochi d’artificio, in programma alle ore 23, si svolgerà la preghiera del Santo Rosario e a seguire, sarà celebrata una seconda Messa.