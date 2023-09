Si chiama “JB”, che poi sono le iniziali di “James Bond”, ed è un magnifico esemplare di rottweiler “addestrato a rilevare sostanze che sono alla base di inneschi”, come si legge nella relazione di servizio dell’organizzazione di volontariato ERA RESCUE – Unità cinofile – di Palermo.

JB, che costituisce un binomio cinofilo assieme a Manuel Codo, appartenente all’Unità Cinofila Castel San Pietro Terme (BO)”, durante il servizio di campagna antincendio dello scorso 5 settembre, su Monte Pellegrino, ha dimostrato tutte le potenzialità del suo straordinario fiuto: i volontari stavano svolgendo la bonifica del sentiero dell’”Acchianata”, soffermandosi, come da prassi, sulle aree interessate da una maggior presenza di sterpaglie a rischio di incendio. Ad un certo punto il cane, in maniera inequivocabile, ha manifestato forte interesse verso un tratto di strada che porta a valle.

Pochi istanti dopo, conduttore e volontari hanno potuto scorgere, in lontananza, un piccolo focolaio che, sospinto dal forte vento, in poco tempo rischiava di diventare un incendio di vaste proporzioni. Una serie di coincidenze fortunate forse, poi la comunicazione tempestiva con la sala Operativa (SORIS) della Protezione Civile e l’intervento di Corpo Forestale e Vigili del Fuoco hanno risolto quasi sul nascere la problematica, mentre per JB e Manuel Codo, cessata l’emergenza, sono continuate le opere di bonifica nelle aree limitrofe allo stesso rogo, alla ricerca di eventuali altri inneschi. Operazione conclusa a tarda sera. Questo è solo un piccolo esempio del lavoro quotidiano svolto in tutta l’isola dai Volontari di Protezione Civile, dai funzionari che ne coordinano le attività e anche da speciali amici a quattro zampe.