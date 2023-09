Il percorso Unesco è iniziato nel novembre 2016 con lo scopo di favorire la reciproca conoscenza di tante comunità ludiche praticanti giochi e sport tradizionali in Italia e nel Mondo. Il percorso di candidatura si è concluso il 3 dicembre 2022 a Rabat in Marocco, dove la Rete del Tocatì è stata riconosciuta come Patrimonio Unesco e di conseguenza iscritta nel Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale.

Il Lancio del Maiorchino è stato anche iscritto anche all’Associazione Europea dei Giochi e degli Sport Tradizionali (Aejest) e all’Associazione Internazionale dei Giochi e degli Sport Tradizionali (ITSGA).

Foto: Facebook Comune di Novara di Sicilia