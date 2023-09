Castell’Umberto – L’Amministrazione Comunale di Castell’Umberto, in vista dell’imminente apertura delle scuole, augura a tutti i ragazzi un buon inizio di anno scolastico 2023/2024.

Il nuovo anno scolastico comincerà, come per gli anni precedenti, nei medesimi locali, nell’attesa che vengano avviati i lavori di adeguamento sismico e di messa in sicurezza dei plessi scolastici della Scuola primaria, secondaria e infanzia centro.

Gli amministratori informano, inoltre, che si sta provvedendo ad effettuare i controlli preventivi sull’impiantistica di tutte le strutture scolastiche. Arrivano poi importanti novità, riguardo ai nuovi locali della Scuola di Contrada Sfaranda. “Settembre è il mese dei nuovi inizi, delle nuove sfide – dichiara l’Amministrazione Comunale -. Lunedì 11 Settembre si darà avvio al nuovo anno scolastico e, fin dall’insediamento, la scrivente nuova Amministrazione si è prodigata alla verifica della sussistenza delle condizioni adeguate, per l’apertura della nuova Scuola di Contrada Sfaranda. Ad oggi, stante la relazione del Dirigente dell’Area Tecnica, è lieta di annunciare che l’anno scolastico, per gli alunni del plesso di Sfaranda, comincerà nei nuovi locali della Scuola sita nella stessa Contrada”.