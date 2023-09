In occasione dello spettacolo di Enrico Brignano al Castello, alla luce del sold out dell’evento ed al fine di favorire la viabilità nella zona di Ponente-san Papino-Borgo, l’Amministrazione ha deciso di mettere gratuitamente a disposizione 2 navette dalle ore 20:00 alle ore 00:30 che collegheranno l’area di Ponente (ex Gobba del Cammello-La Fenice) al Borgo.

Si invitano pertanto quanti si recheranno a vedere lo spettacolo ad utilizzare il servizio evitando, pertanto, di congestionare le vie del Borgo e di incorrere in possibili sanzioni. Per maggiori informazioni sul servizio navetta è possibile chiamare la ditta Di Paola sino alle ore 20:00 al numero 0909391520.

Per ulteriori informazioni di viabilità è possibile chiamare il Comando di P.L. al numero 0909224530 sino alle ore 21:00 ed il 3481333408 dalle 21:00 sino alle 24:00.