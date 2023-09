L’Amministrazione Comunale di Capri Leone continua a combattere l’incivile fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, con l’installazione di foto-trappola e telecamere di sorveglianza.

“Siamo in trincea su tale fronte, sin dal nostro insediamento, – dichiarano gli amministratori – motivo per cui nei mesi scorsi abbiamo deciso di piazzare delle foto-trappola nei punti sensibili del paese. Questo ci ha consentito, insieme ai controlli mirati, di cogliere sul fatto moltissimi incivili che sono stati prontamente sanzionati.

Abbiamo aumentato le telecamere di sorveglianza e provvederemo ad implementare ulteriormente il servizio con apposite e mirate telecamere. Inoltre stiamo lavorando al Regolamento, in modo da aumentare la sanzione per l’abbandono dei rifiuti. Effettueremo anche dei controlli notturni nei luoghi sensibili. Sull’abbandono dei rifiuti, sul rispetto della legalità e il controllo del territorio, abbiamo ulteriormente alzato i livelli di guardia, per mantenere estremo rigore. Lo dobbiamo sia per il rispetto dell’ambiente che per la nostra comunità; il controllo del territorio continuerà senza sosta”.