“Ragazzi, se vi dico ‘treno’ andate da quella parte”. In un video inedito girato la notte della tragedia di Brandizzo da una delle vittime travolte da un treno, il 22enne Kevin Laganà, si sente questa frase. Il video è stato trasmesso in diretta dal Tg1.

La registrazione sarebbe avvenuta lo scorso 30 agosto, proprio mentre gli operai stavano iniziando i lavori di manutenzione sui binari, quindi qualche momento prima della tragedia ferroviaria. Era rimasto in bozze nei profilo Instagram dello stesso Laganà che non lo aveva ancora messo online. Immortala volti sorridenti, battute tra gli operai in un clima di serenità. E poi quella voce, quella frase. Chi l’ha pronunciata non è stato immortalato: “Ragazzi, se vi dico ‘treno’ andate da quella parte”. Ma quella voce potrebbe essere di qualcuno che fornisce alla squadra le istruzioni. E lo stesso Laganà direbbe: “Non abbiamo neanche l’interruzione ancora”. Ma sulla linea già si lavorava.

Un video durissimo, adesso al vaglio della Procura di Ivrea, che sbatte in faccia ai familiari delle vittime gli ultimi istanti di vita dei loro cari. Il forte sospetto degli inquirenti è che i lavori di manutenzione sui binari siano iniziati senza il nulla osta necessario per l’interruzione della linea.