E’ stato convocato per domani pomeriggio alle ore 15:00 in Sessione Ordinaria il Consiglio Comunale di Galati Mamertino, che dovrà discutere dell’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato per il triennio 2023/2025.

Il civico consesso galatese si occuperà anche dell’attuazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025, che comprende l’Elenco annuale 2023 e il Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2023/2024, e del Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili per l’anno 2023 e il triennio 2023/2025.

Inoltre il Consiglio Comunale dovrà verificare la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ratificare la Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 22 Agosto 2023 e mettere in evidenza i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di immobili comunali. Per questo argomento verrà discussa l’approvazione dello Schema di Convenzione, per la partecipazione in forma associata, alla richiesta di finanziamento di progetti per il Piano Nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni, tra i Comuni di Galati Mamertino, Alcara Li Fusi e Militello Rosmarino.