Quello approntato in occasione dei festeggiamenti di Maria Santissima del Tindari è un servizio d’ordine e di viabilità davvero imponente.

Già dalle ore 20 di mercoledì 6 settembre scatteranno importanti limitazioni lungo la via Mons. Pullano e nelle aree di sosta Locanda1 e Locanda2, dove vigerà il divieto di accesso per camper e roulotte. Il divieto di sosta con rimozione forzata vigerà anche nel piazzale antistante al teatro greco e nel Parcheggio degli Ulivi, mentre l’accesso alla Ztl sarà inibito a tutti i veicoli, eccetto i mezzi di polizia, protezione civile, sanitari e di pronto intervento, nonché i mezzi autorizzati dei venditori ambulanti. I fornitori di generi alimentari e di prima necessità potranno invece accedere alla Ztl per le operazioni di carico e scarico solo fino alle 10 di giovedì 7 settembre. Sospesi, dunque, tutti i pass rilasciati per la zona a traffico limitato di via Pullano, compreso il Parcheggio degli Ulivi che sarà riservato esclusivamente alla sosta dei mezzi di Polizia, dei Vigili del fuoco, della Protezione civile e del soccorso sanitario.

Dalle 7 di giovedì e fino al termine dei festeggiamenti le autovetture potranno sostare, fino al limite della capienza, nei parcheggi Locanda 1 e Locanda 2 (dove sarà sospeso il pagamento della sosta oraria) e nell’area spianata con accesso all’altezza del Km 67+100 della Statale 113. Nello stesso giorno sarà assicurato e intensificato il servizio navetta dal parcheggio di Locanda fino al Parcheggio degli Ulivi. I portatori di handicap potranno fruire di stalli riservati nel piazzale Locanda 2 e di un bus navetta appositamente predisposto.

Vietata, inoltre, la sosta ambo i lati a tutti gli automezzi lungo la statale 113, in direzione Palermo – Messina, dal Km 71+00 al Km 67+100, mentre dal Km 67+100 al Km 65+00 la sosta è vietata solo lato mare. Sosta vietata anche nella via Manzoni di Scala, sul ciglio sinistro, direzione Locanda, con inizio dalla piazza Rampulla e fino al bivio di Locanda. Dalle ore 14 di giovedì sarà invece istituito il senso unico di marcia in direzione Patti – Oliveri, lungo la 113, con inizio dal bivio di Mongiove e fino al bivio con la via Garibaldi di Oliveri. Per chi proviene dal lato Messina, la località di Tindari sarà raggiungibile solo attraverso l’A20, con uscita ai caselli di Patti. Anche quest’anno sarà garantito un efficiente servizio navette con partenza dalla via Grotte di Mongiove. Da Patti a Tindari viaggeranno anche i bus di linea con partenze da piazza Marconi con corse ordinarie e due corse straordinarie alle 15:30 e alle 17:30, comprese alcune corse di rientro dopo lo spettacolo dei fuochi pirotecnici d’artificio.