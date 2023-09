Tempo di primi allenamenti congiunti per Akademia Sant’Anna, con il primo test in programma Mercoledì 6 settembre a Catania contro il Teams Volley. Sabato si replica a Santa Teresa contro l’Amando. Ferrara: “Ci stiamo preparando al meglio per affrontare un torneo lungo e complicato”. Micalizzi: “Si è già formato un gruppo coeso”

Ultimate le prime due settimane di lavoro, Akademia Sant’Anna si prepara alle prime verifiche direttamente sul campo. Mercoledì 6 settembre, infatti, previsto un allenamento congiunto a Catania contro la locale squadra di serie B1 del Teams Volley, mentre sabato 9 settembre si replica, questa volta a Santa Teresa di Riva, affrontando un’altra compagine di B1, l’Amando Volley. Giovedì, 14 settembre l’opportunità di confrontarsi, sul terreno neutro di Corigliano, con una consorella di serie A2, la neo-promossa Volley Melendugno (LE). Nel weekend successivo, due lunghe trasferte attendono le ragazze di coach Bonafede che, venerdì 22 settembre, voleranno a Montecchio Maggiore (VI) dove potranno misurarsi contro la Unione Volley, altro club di A2 e, il giorno seguente, a Trento, altro allenamento congiunto contro la Trentino Volley, promossa in A1 al termine dei play-off promozione della passata stagione. Due appuntamenti importanti attraverso i quali poter mettere ulteriormente a punto i dettagli in avvicinamento all’inizio della stagione. L’agenda degli allenamenti congiunti si chiuderà con il doppio test contro la Volley Soverato (Mercoledì 27 settembre a Messina, mentre il sabato successivo appuntamento in Calabria), compagine di serie A2 con la quale Akademia si confronterà anche in regular season.

Intanto, proseguono gli allenamenti della squadra. Al mattino previsto prevalentemente lavoro in palestra con i pesi mentre, nelle sedute pomeridiane, l’attenzione si sposta sul parquet. Nello staff tecnico della nuova stagione confermati, insieme a coach Bonafede, anche il secondo allenatore, Flavio Ferrara, e l’assistente allenatore, Fortunato Micalizzi, entrambi messinesi di nascita e ormai punto di riferimento stabile del club. Per Flavio Ferrara la salvezza, raggiunta nell’ultima gara della poule contro Montale, ripaga dei tanti sforzi compiuti. Adesso inizia una nuova fase della storia societaria: “Le prime sensazioni per quest’anno sono positive. Abbiamo già notato una buona integrazione tra le nuove atlete e le confermate. Hanno tutte sviluppato una grande cultura del lavoro e questo è fondamentale per organizzare il nostro sistema di gioco”. Un girone molto competitivo quello nel quale è stata inserita Akademia: “La nostra mentalità è ben definita: guardare al nostro sistema di squadra. Sappiamo che nel nostro girone ci saranno formazioni con tanta esperienza nella categoria mentre noi siamo solo al secondo anno ma, al tempo stesso, ci riteniamo pronti per affrontare questo campionato lungo e complesso. Dobbiamo approcciare ogni allenamento con la giusta concentrazione: questo ci porterà grandi vantaggi quando andremo ad affrontare i nostri avversari. L’obiettivo rimane la salvezza. Una volta raggiunta, allora potremo provare a cambiare prospettiva per il prosieguo del torneo”.

Un altro protagonista del miracolo sportivo della scorsa A2, l’assistente allenatore Fortunato Micalizzi: “Ci abbiamo creduto da sempre, gara su gara, e alla fine ce l’abbiamo fatta”. Il potenziamento dell’organico accredita Akademia ad un campionato entusiasmante: “Abbiamo un roster sicuramente importante ma, ovviamente, sarà il campo a parlare delle reali potenzialità di ogni atleta. Stiamo lavorando e si è formato un gruppo abbastanza coeso”. Il ruolo di “spalla” dell’head coach è uno dei più delicati all’interno della squadra: “E’ una figura di supporto al primo, al secondo allenatore e, in generale, al gruppo. Personalmente sono molto disponibile, cercando sempre di aggiungere professionalità crescente nel mio operato”.