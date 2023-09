Mirto – Ha preso il via Lunedì 4 Settembre la preparazione atletica della Polisportiva Mirto, in vista della stagione sportiva 2023/2024 che vedrà la formazione mirtese disputare il Campionato di Terza Categoria.

La guida tecnica della compagine del Mirto è stata affidata a Emanuele Frisenda, che verrà coadiuvato quest’anno da Luca Sapone; mister Frisenda ha in serbo la speranza che Sapone possa anche scendere in campo durante la stagione.

“L’obiettivo per la nuova stagione è migliorare il risultato dell’anno scorso – dichiara l’allenatore Frisenda -. Nell’ultima stagione abbiamo raggiunto i playoff e, considerando l’organico della squadra molto giovane, siamo riusciti ad arrivare alle semifinali, venendo poi superati dal Club Sportivo Oliveri. L’obiettivo adesso è di andare oltre, non mi voglio nascondere quest’anno, proviamo a fare il salto di categoria sempre con il dovuto rispetto per le altre squadre, considerando che l’anno scorso c’è stato un cambio completo di qualità del livello della Terza Categoria verso l’alto e di questo siamo rimasti un po’ sorpresi. Quest’anno è inutile che ci nascondiamo, nonostante la forza dello scorso torneo abbiamo raggiunto i playoff, quindi perché non ambire a fare un passo oltre e andare in fondo.

L’acquisto dell’attaccante Alessandro Di Pani è molto importante, si tratta di un ritorno e con lui abbiamo vissuto un paio di Campionati fantastici, uno in particolare dove abbiamo vinto Campionato e Coppa e lui ha messo a segno ben 24 reti. Lui ci può garantire quella imprevedibilità in avanti, che forse un po’ ci è mancata l’anno scorso, con la sua presenza posso anche provare a giocare con una squadra a trazione anteriore e cercare la bellezza del gioco. Mi fa un piacere enorme che ci sia il ritorno del Rocca in Terza Categoria, perché io ho una visione del calcio un po’ diversa, mi piace che ogni paese abbia la propria squadra e soprattutto che abbia una squadra con le radici in quel paese. So che la formazione della Polisportiva Rocca è costituita da un gruppo di ragazzi di Rocca di Capri Leone, leggendo i nomi dei convocati sono una bella squadra, sono forti e credo che rappresenteranno il loro paese. Il senso del calcio dilettantistico è questo, uno deve puntare sugli elementi locali e fare giocare i calciatori del paese, è chiaro che se serve qualche elemento di fuori si va ad acquistare, in quanto 2 o 3 persone di esperienza in una squadra ci vogliono; ma la base deve essere quella, altrimenti viene a saltare quella che è la filosofia del calcio dilettantistico. Inutile fare squadroni, spendere una marea di soldi e poi finire dopo 2 o 3 anni con il solito fallimento. Sono molto dispiaciuto per la mancanza del Longi, mi avrebbe fatto piacere anche la loro presenza in questo Campionato; infatti il piacere è quello di scontrarsi, darsele di santa ragione a livello calcistico, ma poi abbracciarsi al termine della partita, ci conosciamo tutti e siamo tutti come un unico paese”.