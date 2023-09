La Fitalese ha scelto l’ex capitano Luigi Lombardo come collaboratore tecnico di mister Sebastiano Bonfiglio, che lo ha voluto fortemente al suo fianco.

Lombardo dunque potrà ricoprire subito un ruolo importante, dopo il suo ritiro dal calcio giocato; la dirigenza della Fitalese fa un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura e ringrazia l’ex capitano, per tutto quello che ha fatto calcisticamente per la sua società.

Sebastiano Bonfiglio era stato annunciato come nuovo allenatore della Fitalese lo scorso Maggio, dopo che la formazione di San Salvatore di Fitalia si era separata da mister Giuseppe Galati Pupo. Bonfiglio guiderà la Fitalese nel prossimo Campionato di Seconda Categoria, coronando il sogno del Presidente Rosario Artale, che da tanti anni voleva al suo fianco mister Seby Bonfiglio. Giuseppe Galati Pupo aveva condotto la squadra di San Salvatore alla storica vittoria della Terza Categoria nel 2021/2022 e, nell’ultimo torneo di Seconda, ha portato la propria compagine al settimo posto.