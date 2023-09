Non solo manovre azzardate alla bretella di Giostra sul viadotto Ritiro. Stavolta le telecamere del Consorzio per le Autostrade Siciliane hanno immortalato degli incivili intenti ad abbandonare rifiuti in una piazzola di sosta.

La gravissima infrazione, oltre che gesto di inciviltà, è stata ripresa nella zona di Sant’Alessio Siculo. Un uomo è stato filmato mentre scende dalla propria auto e deposita proprio in quella piazzola la sua spazzatura.

“Si osservano alcuni automobilisti che trascurano il rispetto per l’ambiente – scrive su Facebook il Consorzio autostrade siciliane diffondendo il video -. Si rischia di creare anche una serie di problemi: danni all’ambiente, rischi per la sicurezza stradale e un pessimo esempio per la nostra comunità. Gettare rifiuti o oggetti dai veicoli è un reato, oltre che un gesto incivile. Il video sarà inviato alle autorità competenti”.