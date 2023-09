Dopo la novena di preparazione, iniziata il 29 agosto e animata dalle varie parrocchie della diocesi, entrano finalmente nel vivo i festeggiamenti in onore della madonna nera di Tindari.

Alle 21 di stasera, martedì 5 settembre, torna la consueta fiaccolata lungo il percorso che dalla frazione Locanda conduce alla basilica, mentre alle 19 di giovedì 7 settembre, vigilia della solennità, si terrà l’attesa processione della sacra effigie dalla Casa della Vita al santuario. Alle 21 la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Guglielmo Giombanco e dopo i fuochi pirotecnici, in programma alle 23, si svolgerà la preghiera del Santo Rosario e a mezzanotte una seconda celebrazione eucaristica.

Venerdì 8 settembre, giorno della festa, si terrà alle 11 il solenne pontificale presieduto dal vescovo di Patti, mons. Guglielmo Giombanco. Nel corso delle celebrazioni, spazio all’antico rito dell’offerta della lampada votiva, che quest’anno è stato affidato al Comune di San Marco D’Alunzio. Alle 19 l’ultimo appuntamento con i “Secondi Vespri” della natività della Beata Vergine Maria, animati dai gruppi e dai movimenti ecclesiali della Città di Patti “Carismi in Comunione”.

Nel frattempo i primi pellegrini sono già in marcia verso la basilica, provenienti da parecchi paesi della provincia e dall’hinterland tirrenico-nebroideo. Attesi a migliaia la sera della vigilia, quando la via mons. Pullano, che dai piedi del colle sacro giunge al sagrato della basilica, si trasforma in un serpentone di fedeli giunti da ogni dove per rendere omaggio alla vergine bruna, rinnovando una tradizione che si tramanda, intatta, ormai da secoli e che rappresenta una delle espressioni di religiosità più suggestive dell’intera Sicilia.