Quest’anno per consentire il proseguo dell’Estate Villafranchese anche ai turisti e non solo, che trascorreranno le vacanze a Settembre, l’associazione Pro Carnevale Bauso con il Patrocinio della Regione Siciliana Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, ha organizzato le “Serate di fine Estate” tra il 1 Settembre e il 10 Settembre 2023.

Piacevoli intrattenimenti, musica, spettacoli, laboratori, degustazioni e menù speciali rivolti a tutte le fasce di età, coloreranno la cittadina tirrenica per vivere ancora un’estate magica e unica.

Dopo il successo del Carnival Party Summer 2023 e di Aquiloni in festa per bambini ed amatori, martedì 5 e giovedì 7 settembre sarà la volta di degustazioni e danze in piazza. Sabato 9 non poteva non mancare il Memorial Giuseppe Maisano, Fernando Mercuri, Antonino Micali con battuta di pesca e pesce fritto e musica dal vivo. Infine per concludere Domenica 10 Settembre “La serata di fine Estate” e degustazione di pane caldo.