Sono state avviate ufficialmente ieri con i primi tre interventi di protesi ortopediche le attività chirurgiche all’ospedale di Sant’Agata Militello in collaborazione con la Fondazione “Giglio” di Cefalù.

La convenzione stipulata con l’Asp di Messina, come si ricorderà, sulla scorta di quanto da un paio di anni avviene già all’ospedale “Santissimo Salvatore” di Mistretta, prevede che le equipe di specialisti del “Giglio” prestino la loro attività per interventi ed ambulatori anche al presidio santagatese nelle discipline di ortopedia, urologia, ginecologia, oculistica e chirurgia generale secondo la convenzione stipulata con l’Asp di Messina.

Nella giornata di ieri si è quindi svolto anche un incontro presso la direzione sanitaria dell’ospedale stesso, alla presenza dei vertici della Fondazione, il presidente Giovanni Albano, il direttore sanitario Santi Gioè e il direttore amministrativo Gianluca Galati, la responsabile del servizio infermieristico Stefania Vara, con i medici responsabili dei reparti del nosocomio santagatese, il dottor Pippo Pirrone, rappresentante della direzione sanitaria e la partecipazione dei sindaci Bruno Mancuso e Bernardette Grasso, deputata regionale e sindaco di Capri Leone.

Nella riunione sono state affrontate alcune tematiche relative alla fase di start-up dell’accordo, con la sinergia tra personale medico ed infermieristico interno e le equipe provenienti da Cefalù, auspicata e stimolato da tutti i presenti. Al centro del confronto quindi vari aspetti tecnici ed organizzativi della partnership, come le possibilità di intervento su pazienti traumatologici che giungono in ospedale dal pronto soccorso, la disponibilità di posti letto per i pazienti sottoposti ad intervento e di locali per la prevista attivazione degli ambulatori cui si accederà tramite prenotazione al CUP dell’Asp.

Nella stessa giornata di ieri quindi, sulla convenzione tra Asp Messina e Giglio sono intervenuti nuovamente i rappresentanti sindacali di CGIL e Uil, che storicamente si oppongono alla realizzazione dell’accordo. I sindacalisti contestano in particolare l’affidamento di prestazioni sanitarie di chirurgia ortopedica da svolgere presso gli ospedali di Sant’Agata di Militello e di Mistretta all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo.

“Si tratta di un affidamento di servizi che, a seguito della convenzione sottoscritta dalla Fondazione Giglio con l’Asp di Messina, oggetto fra l’altro di una nostra denuncia per attività antisindacale, la stessa Fondazione avrebbe dovuto svolgere direttamente e senza alcuna concessione in subappalto”, denunciano Pietro Patti e Ivan Tripodi, segretari generali di Cgil e Uil Messina, e Livio Andronico, segretario generale Uil Fpl Messina, e Francesco Fucile e Antonio Trino segretario generale e provinciale Fp Cgil,

Il riferimento è un provvedimento della Fondazione dello scorso 4 agosto avente ad oggetto l’affidamento di prestazioni sanitarie di ortopedia per la durata di 12mesi, attraverso cui la Fondazione instaura una partnership col Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo avvalendosi della collaborazione del Dott. Angelo Leonarda e della sua equipe.

“Tutto ciò è semplicemente scandaloso – proseguono i sindacati – in quanto apre, di fatto, le porte al definitivo affossamento della sanità pubblica con la complicità di una politica senza scrupoli che, sulla pelle dei cittadini, intende privatizzare in maniera selvaggia un servizio fondamentale per la collettività. L’ospedale Buccheri La Ferla percepirebbe il 20% di ogni drg prodotto, mentre la Fondazione Giglio avrebbe un appannaggio del 65%. Tutto ciò sarà certamente oggetto di un esposto-denuncia che invieremo alla Corte dei Conti”, conclude la nota dei sindacati.

La Cisl Fp Messina chiede chiarimenti all’Asp sull’ affidamento diretto di prestazioni sanitarie di ortopedia per la durata di 12 mesi all’Ospedale di Sant’Agata di Militello nell’ambito della convenzione Giglio di Cefalù. “Abbiamo chiesto all’ASP – scrive il segretario generale Giovanna Bicchieri – copia della deliberazione relativa

all’estensione della Convenzione Giglio di Cefalù già stipulata presso il presidio ospedaliero di Mistretta, all’Ospedale di Sant’Agata di Militello, nonché ulteriori delibere, ove ve ne fossero, relative al presunto affidamento diretto da parte dell’Ospedale Giglio di Cefalù delle prestazioni sanitarie di Ortopedia all’Ospedale Buccheri La Ferla Benefratelli di Palermo. Come Cisl Fp – continua la Bicchieri – avevamo già rappresentato all’Asp il nostro dissenso in merito alla estensione della convenzione in assenza della necessaria gara d’appalto, che sicuramente avrebbe creato una condizione di concorrenzialità con possibili maggiori vantaggi per Asp di Messina, sia in termini di prestazioni sanitarie che di introiti economici.

Purtroppo, ad oggi abbiamo appreso soltanto in maniera informale che l’azienda di Messina

per garantire i LEA in alcuni reparti, avrebbe scelto in maniera unilaterale e senza attendere la conclusione del Confronto Sindacale entro i trenta giorni dal suo avvio, di stipulare l’estensione della Convenzione anche per alcuni reparti di Sant’Agata di Militello, peraltro senza la pubblicazione della relativa Delibera sul sito Aziendale. Da qui la richiesta di chiarimenti del sindacato, a tutela de gli interessi economici dell’ Asp Messina, dei lavoratori impegnati nel presidio ospedaliero e dei cittadini del comprensorio dei Nebrodi che alla struttura fanno riferimento. Se entro cinque giorni non avremo risposta – conclude la Bicchieri – agiremo presso le competenti ed opportune sedi.”