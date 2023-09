Consegnati i lavori che hanno riguardato la Chiesa di madre di Condrò.

In particolare l’intervento portato a termine ha previsto la messa in sicurezza, la disinfestazione ed il restauro del cassettonato ligneo datato al 1600 nonché il recupero di due altari lignei, il restauro di un altare laterale e il restauro dei portoni di ingresso. Si tratta di un vero e proprio gioiello dell’arte sacra condronese, che finalmente adesso ha ritrovato il suo antico splendore. Specialmente il cassettonato ligneo è un’opera dall’altissimo valore.

Un intervento reso possibile grazie al decreto di finanziamento n. 1681 del 26/06/2021 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio, 7 – Politiche Urbane ed Abitative. L’importo complessivo dei lavori è stato di 610.000,00.euro.

A realizzare i lavori la la ditta K2 di Ragusa e la ditta subappaltarce Calvagna Restauri con sede in San Gregorio di Catania, la quale si è occupata della messa in sicurezza e del restauro delle opere lignee.

Il progetto esecutivo, a suo tempo, è stato realizzato dall’Arch. Dario Emmi. La direzione lavori è stata affidata alla CR ENGINEERING AND ARCHITECTURE SRL, con sede in Terme Vigliatore.

Nel ruolo di RUP invece si sono alternati arch. Emmi, il dott. Giuseppe Catanese che in questo caso ha ricoperto la doppia veste di Sindaco e responsabile area tecnica, e da ultimo arch. Chiara Valenti. Come supporto al Rup è stato nominato arch. Pasquale Salvo.

Si tratta di un’opera molto importante per il Comune di Condrò. Soddisfatto il Sindaco Giuseppe Catanese che ha tanto lavorato per raggiungere questo obiettivo.