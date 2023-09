“Basta confondere l’identità sessuale dei bambini”, con l’hashtag “StopGender” è la scritta che si legge sui manifesti comparsi nella zona di Villa Dante e che hanno suscitato la reazione del presidente dell’Arcigay Rosario Duca .

Si tratta della pubblicità promossa dalla onlus Pro Vita&Famiglia per destinare il 5 per mille alle sue attività. Ma a suscitare la reazione indignata di Duca sono soprattutto le immagini a corredo dello slogan pubblicitario. Si vedono infatti un bambino, “costretto” a mettere il rossetto e a indossare un fiocco rosa sui capelli, e una bambina, con accanto rasoio e pennello per la barba. Duca prende le distanze dal messaggio veicolato sulle locandine e invoca l’intervento dell’amministrazione comunale.

“Questa mattina (ieri, ndr) Messina si sveglia con manifesti che oltre a lanciare un messaggio falso incitano all’odio Transfobico. Non staremo a spiegare in questa occasione le ragioni della falsità di quanto affermano, in quanto daremmo loro troppo importanza e non vogliamo farlo – sottolinea Duca-. Messina che è nella rete READY contro tutte le discriminazioni non può permettere questi attacchi transfobici ne altre discriminazioni, per questo abbiamo allertato l’Assessora Pari opportunità chiedendo l’immediata rimozione”.