I Carabinieri della Compagnia di Partinico hanno arrestato due uomini, di 31 e 20 anni, già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di furto aggravato.

Gli indagati sono stati sorpresi dai Carabinieri a bordo di un’auto, già segnalata da alcuni cittadini, in possesso di merce varia per un valore complessivo di circa 500 euro che sarebbe stata portata all’esterno del supermercato eludendo il controllo alle casse.

La refurtiva recuperata è stata riconsegnata al direttore dell’esercizio commerciale.

Gli arrestati su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo sono stati ristretti presso le rispettive abitazioni in attesa dell’udienza di convalida al termine della qualeil Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto l’obbligo di dimora per il solo 31enne.

È doveroso rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.