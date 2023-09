Ha preso il via ieri pomeriggio, presso lo Stadio Comunale “Pippo Giacobbe” di Rocca di Capri Leone, la preparazione atletica della Polisportiva Rocca 2023 in vista del prossimo Campionato di Terza Categoria.

La formazione giallo-verde si è ritrovata agli ordini di mister Alessandro Giacobbe e con la guida del Presidente Francesco Pruiti, attraverso la convocazione di 22 calciatori, che hanno iniziato gli allenamenti per la stagione 2023/2024. Nell’elenco dei convocati figurano diversi calciatori conosciuti nel panorama calcistico nebroideo, come: Alessio Antonuccio, Simone Cangemi, Andrea Caruso, Kevin Di Giandomenico, Antonino Fazio, Matteo e Nunzio Lombardo, Antonino Onofaro e Ivan Sgrò.

“L’inizio di questa avventura rappresenta la rinascita del calcio a Rocca di Capri Leone, dopo i vari trascorsi gloriosi che il nostro paese ha avuto calcisticamente – dichiara l’allenatore della Polisportiva Alessandro Giacobbe – Dopo la scomparsa dell’USD Rocca, che adesso è diventata Roccacquedolcese (quest’anno la formazione giocherà le partite in casa nel Campionato di Eccellenza ad Acquedolci), era nostro intento riavviare il calcio qui a Rocca, con una nuova società, un nuovo organigramma, facendo rientrare tutti i giovani residenti in questo paese, che giocavano in altre categorie e che, comunque, già dall’inizio hanno dimostrato entusiasmo, per cercare di fare un buon Campionato e cercare di riportare la squadra alle categorie che merita. L’obiettivo più importante per questa stagione è quello di essere riusciti ad avere tutti i ragazzi di Rocca qui con noi. Il secondo obiettivo, oltre quello del divertimento, sarà quello di cercare di raggiungere almeno i playoff, per poi provare con una botta di fortuna a fare il salto di categoria. Se ci riusciamo andrà benissimo, diversamente ripartiremo di nuovo dalla Terza Categoria, perché non abbiamo fretta di ritornare lì dove Rocca un tempo stava.

E’ un piacere potersi confrontare quest’anno con le formazioni dei paesi confinanti, in quanto i nostri campi sportivi potranno di nuovo riempirsi di gente. Ci saranno molti derby da affrontare, non sappiamo ancora se la Mamertina verrà ripescata in Seconda Categoria, ma affrontare un derby con il Mirto, che manca da moltissimi anni, col Caronia o col Castell’Umberto è una situazione che porterà tanto entusiasmo anche agli spettatori”.