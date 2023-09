Stamattina, Laura Portale e Davide Calà, genitori di Federica, oggi studentessa quindicenne del liceo Scienze Umane dello Sciascia – Fermi di Sant’Agata Militello hanno donato un defibrillatore di ultima generazione alla dirigente scolastica professoressa Teresa Santomarco Terrano.

Federica, affetta da una una rarissima malattia frequenta da casa il liceo con ottimo profitto e con la sua associazione, non solo finanzia la ricerca per scoprire nuove cure per la rara malattia, ma cerca di finanziare anche progetti meritori che possono salvare vite. Insieme al defibrillatore è stato anche organizzato dall’associazione che porta il nome della dolce Federica un corso di formazione che rilascia un attestato a livello europeo BLSD per utilizzare l’apparecchiatura in caso di emergenza.

Nei locali del liceo ne era presente già uno. La dirigente scolastica, professoressa Santomarco, ha parlato con i genitori di Federica sottolineando, con grande competenza e sensibilità, quanto sia importante il ruolo della scuola nella vita della ragazzina, l’importanza dell’inclusione e come quest’anno cercheranno di potenziare con la didattica domiciliare il percorso scolastico della studentessa che si avvale di un programma di didattica con il quale riesce ad essere parte integrante della classe ed ottenere ottimi voti.

Dopo la consegna, nella stanza della dirigente scolastica ci si è spostati nell’aula in cui si svolgeva il corso per imparare l’utilizzo del defibrillatore, tenuto da un infermiere rianimatore dell’associazione, Donato. L’operatore spiegava a tutti i partecipanti l’utilizzo in maniera completa del defibrillatore, formando 10 persone, fra docenti e discenti.

L’infermiere specializzato anestesista proviene dalla scuola Agra e ha illustrato le manovre da effettuare in caso di emergenza riguardante arresto cardiaco e la disostruzione delle vie aeree a chiunque ne avesse bisogno in attesa dei soccorsi. Il corso grazie all’associazione Family Smard è stato fornito dal centro formazione dello Stretto.

“Federica- afferma mamma Laura- finanzia queste cose perché proprio questa è anche la scuola che frequenta lei e precisamente il liceo scienze umane. Tra gli obiettivi, quello della formazione e sicuramente quello della donazione di un defibrillatore che possa essere di aiuto in caso di emergenza. La formazione di personale è un grande traguardo – conclude Laura insieme al marito Davide – da ottenere. Cerchiamo sempre di dare supporto e di creare delle situazioni piacevoli nella speranza che il defibrillatore non debba mai essere utilizzato, ma in caso di emergenza può salvare una vita “. Grazie alla dolce Federica!