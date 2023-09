Nuovi 37 veicoli elettrici e 5 ibridi sono da oggi in marcia per le strade della città di Messina. È la nuova fornitura di mezzi green che si aggiunge alla flotta aziendale a disposizione dei portalettere in servizio presso i due centri di distribuzione di Poste Italiane di Messina Pistunina e via Olimpia.

Salgono così a 86 ad oggi i mezzi ecologici operativi per il servizio di recapito sulle strade di Messina. Una flotta per la consegna dei pacchi e della corrispondenza che vanta 26 auto elettriche, 23 ibride, 20 fra tricicli e quadricicli elettrici e 17 mezzi endotermici. Ad alimentare i 46 mezzi 100% zero emissioni ci penseranno altrettante colonnine elettriche, parte di un piano di installazioni aziendale di punti di ricarica nei centri di recapito della Sicilia.

Con i nuovi mezzi elettrici, dunque, la mobilità dell’Azienda è sempre più sostenibile/ecologica, in linea con il piano in materia di sostenibilità ambientale e sociale del Gruppo.

E il recapito viaggia sempre di più in ottica eco-sostenibile in tutta la provincia fino alle isole minori. Un impegno che si realizza non solo grazie al piano di sostituzioni e di nuove dotazioni di veicoli green nelle strutture aziendali del territorio del Messinese ma anche grazie a un servizio che si adegua alle peculiarità dei territori. Dai mezzi a 4 ruote più capienti per le strade dei comuni maggiori fino al recapito a piedi di posta e pacchi a opera dei portalettere nelle frazioni più isolate delle isole Eolie, nel pieno rispetto della natura.

L’impegno alla transizione verde di Poste Italiane, che sul fronte della mobilità si traduce al momento in 13mila veicoli green in marcia, punta a contribuire all’obiettivo della Carbon Neutrality – ossia zero emissioni nette di gas a effetto serra – fissato dall’azienda per il 2030.