Un arrabbiato e indignato Mario Incudine quello che, in questo video pubblicato sui suoi canali social, chiede l’intervento del sindaco di Messina Federico Basile affinché vengano rimosse dalle vetrine espositive presenti su una delle navi traghetto i gadget che richiamano alla mafia.

L’artista siciliano si dice indignato per l’immagine stereotipata della Sicilia che passa anche attraverso i souvenir ai turisti. Bambole che riproducono i “mafiosi”, magliette e taglieri del “Padrino” in bella mostra su una delle navi che fanno la spola da e per Messina.

Il post ha suscitato i commenti di tanti siciliani che prendono le distanze da queste associazioni di immagini e ribadiscono la lotta costante di ciascuno di loro per scacciare la mafia dalla nostra regione.