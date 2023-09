Le condizioni in cui versa il rilevato ferroviario di Capo d’Orlando non sono delle più gratificanti.

Erbacce, arbusti, degrado e incuria ormai da tempo ne caratterizzano il perimetro.

Per questo motivo l’assessore del comune di Capo d’Orlando Carmelo Galipò ha scritto a RFI – Direzione Operativa Infrastruttura Territoriale Palermo – Unità Territoriale Palermo.

Un invito a prestare maggiore attenzione alla cura del rilevato ferroviario ma anche una proposta.

Di seguito la lettera integrale dell’assessore Galipò.

Oggetto: Sollecito intervento di manutenzione e proposta di “Progetto Pilota” per la valorizzazione del rilevato ferroviario – Capo d’Orlando

Gentile Responsabile,

la cura e la pulizia delle aree verdi e degli spazi pubblici sono segni tangibili di una comunità civile e responsabile.

Questi comportamenti virtuosi hanno il potere di induzione sociale, incentivando i cittadini a emulare azioni positive che generano benefici collettivi continui.

Nello spirito di questa consapevolezza civica, desidero attirare la vostra attenzione sullo stato di tutto il rilevato ferroviario che attraversa Capo d’Orlando.

Le condizioni attuali (foto in copertina), rappresentano obiettivamente una cattiva condizione di manutenzione ed un rischio concreto di incendi ma favorisce anche l’accumulo di spazzatura ed il ritrovo di animali.

Tuttavia, vediamo questa situazione anche come un’opportunità per una collaborazione significativa.

Invitiamo RFI a collaborare con il nostro Comune per instaurare un “Progetto Pilota” per la valorizzazione delle aree ferroviarie in questione.

Un’iniziativa di questo tipo potrebbe includere elementi di decorazione urbana sostenibile e l’adozione di specie vegetali a basso mantenimento.

Un progetto pilota concordato porterebbe ad una manutenzione sostenibile e ridurrebbe a zero i rischi per la sicurezza pubblica, confermando l’importanza della cura degli spazi comuni come impegno civico.

Vi sollecitiamo quindi ad intervenire urgentemente per effettuare le opere di bonifica necessarie, a prendere in seria considerazione questa proposta collaborativa ed a programmare, qualora fosse accolta, una riunione per discutere dettagli e tempistiche.