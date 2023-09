Le eccezioni poste dalla Rete per la Salute pubblica trovano accoglimento ai vertici dell’Assessorato regionale alla Sanità che oggi chiede alla Asp una dettagliata relazione .

“Riteniamo che non sia più tollerabile questo continuo spostamento di personale verso altre strutture a scapito di un nosocomio ormai svuotato nei fatti di personale e, quindi di servizi. La Rete agisce in piena autonomia e questo impone una interlocuzione diretta coi vertici istituzionali responsabili della erogazione di servizi – scrive Tindaro di Pasquale, portavoce della Rete per la Salute Pubblica- uniti per il Cutroni Zodda – La Azienda Sanitaria provinciale deve spiegare perché non si conferisce attuazione alla rete ospedaliera vigente”.

“Questo ulteriore passaggio formale – conclude – è per noi propedeutico ad altre ulteriori azioni, se necessario, anche giudiziarie. Tuteleremo il diritto alla salute dei cittadini in ogni sede”.