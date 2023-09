È stato immortalato dalle telecamere il pullman che ieri mattina ha attraversato piazza del Popolo incurante dei pedoni.

Avremmo potuto pensare ad una bufala che girava sui social network, invece la realtà ha superato la fantasia. Il mezzo, proveniente dalla Puglia, invece di seguire la rotatoria e il normale senso di marcia ha inspiegabilmente proseguito dritto attraversando la piazza da poco restaurato, nel tratto ormai interdetto alla circolazione. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma il comportamento dell’autista del mezzo è stato prontamente sanzionato con due verbali da 42euro ciascuno che sono stati inviati alla ditta di autolinee della provincia di Lecce per l’infrazione commessa. Per evitare che si ripetano simili episodi l’amministrazione Basile ha già predisposto la collocazione di fioriere e barriere che impediscano ai mezzi di accedere alla piazza.

È stata infatti segnalata dai residenti la cattiva abitudine soprattutto di alcuni scooteristi a percorre la piazza in lungo e in largo in barba alla presenza dei pedoni che dopo i lavori di restyling si sono riappropriati di quell’area. Una zona già videosorvegliata dalle telecamere del Comune che ha deciso di implementare la presenza di nuove telecamere per assicurare ordine e decoro.