Galati Mamertino – Giuseppe Galati Pupo è il nuovo allenatore della Mamertina, dopo aver condotto la Fitalese alla vittoria nel Campionato di Terza Categoria nella stagione sportiva 2021/2022 e raggiungendo la salvezza nello scorso torneo di Seconda Categoria.

Il mister Galati Pupo prende il posto di Calogero Gemma, che era stato scelto come allenatore della Mamertina, ma ha dovuto lasciare per motivi puramente burocratici; infatti la Mamertina ha presentato la domanda di ripescaggio in Seconda Categoria e mister Gemma al momento è sprovvisto di patentino tecnico, per potersi sedere in panchina.

La Mamertina ha anche ufficializzato alcuni colpi di mercato, in attesa di notizie dalla Lega per l’accettazione del ripescaggio. La compagine galatese ha acquistato i fratelli Marco e Antonio La Torre, Daniele Fabio, Stefano Svezia e Giuseppe Grillo. Per Marco La Torre si tratta di un grande ritorno, visto che il fantasista era stato tra i protagonisti dell’approdo in Promozione nella stagione 2011/2012; La Torre proviene dall’Orlandina, con cui ha disputato l’ultimo Campionato di Prima Categoria, e il suo arrivo permette di fare un grande salto di qualità alla formazione del Presidente Federico Miceli e del Direttore Sportivo Giuseppe Emanuele.

Antonio La Torre ha scelto anche lui di scendere di Categoria, ma ha creduto nel progetto e vuole essere protagonista con la maglia giallorossa. Daniele Fabio è un classe 2006, cresciuto calcisticamente con la New Eagles, e quest’anno potrà giocare con la squadra del proprio paese. Stefano Svezia porterà esperienza, serietà e voglia di vincere, mentre Giuseppe Grillo, classe 2002, proviene dal Caronia (dove ha giocato nell’ultimo torneo di Terza Categoria) e ha iniziato a giocare nella Scuola Calcio della New Eagles.

Intanto ieri sera è avvenuta la presentazione ufficiale della squadra in Piazza San Giacomo a Galati Mamertino, con il ricordo di Jerry Fabio, ex giocatore della Mamertina scomparso di recente a soli 48 anni, e una torta preparata per l’occasione.