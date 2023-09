I tre Comuni delle Isole Eolie, Santa Marina di Salina, Malfa e Leni ospiteranno AQUA 2023, la seconda edizione del Festival per l’Acqua, che dopo un viaggio di 13 anni attraverso la Cina, la Cambogia, Bosnia-Erzegovina, la Spagna e Roma, ha trovato ora casa a Salina. Lo scopo del Festival è promuovere la realtà delle isole Eolie e creare un dialogo per una trasformazione e una valorizzazione indispensabile del nostro rapporto con il diverso da sé, e con l’acqua, in quanto risorsa necessaria ma limitata.

L’inaugurazione del festival a Malfa sarà accompagnata dalla mostra fotografica che vedrà gli scatti di Anna Laura Ianni, Giuseppe Conoci, Izumi Chiaraluce, Luca Rinaldini, Marcella Simonelli, Massimo Stragapede, Michele Turbanti, Roberto della Noce, Susetta Bozzi, Vassili Chatziiannis, Massimo Piersanti. A Santa Marina di Salina e Malfa sarà installata la nuvola di Drawing Cloud, disegni dei bambini raccolti durante il viaggio di TW dal 2012 e saranno proiettati i lavori dei bambini dell’isola realizzati con Archivio della Memoria.

A seguire, per gentile concessione della regista Giovanna Taviani sarà proiettato il DocuFilm “Cuntami” dove arte e antropologia di mescolano e dialogano attraverso la voce, la passione di uomini, della terra Sicilia. Una narrazione profonda dove l’io si perde nel noi, nei paesaggi e suoni, nella bellezza del cunto.

Quest’anno a Punta Megna nel Comune di Leni lo spettacolo “A cruda voz” di Lavinia Mancusi concepito dall’artista come un discorso unico, dove la musica costruisce immagini e storie, ora struggenti e fiere, ora furiose e folli, innamorate e libere. Un repertorio di canti di tradizione popolare del Mediterraneo che mostrano l’essere umano nel suo sentire profondo.

La giornata conclusiva del festival vedranno, le lezioni con ascolti “Il suono riemerso”, di Luca di Bucchianico esperto di musicologia, che ci accompagnerà nel viaggio dei suoni del Mediterraneo, dove si realizzano gli elementi di unione tra popoli e persone, dove il mare è il traghettatore di saperi e storie di vita. Sarà presente in questa giornata Arturo Vittori, architetto e artista che presenterà il suo progetto “Warka Water” sviluppato con Kickstarter, l’albero che toglie la sete. Il suo progetto ecosostenibile nel quale si uniscono fecondità e generosità, bellezza e professionalità è la risposta al bisogno di acqua dove acqua non c’è. Interverrà Michele Merenda con Ummaruggiu esplorando i territori dell’isola nei racconti di ‘acqua eoliana’.

L’Archivio della memoria realizzerà durante i tre giorni del festival, interviste sull’isola con la popolazione di Salina. I lavori saranno inclusi nel web e visibili nella sezione Mapping dei storytelling e proiettati sull’isola nella prossima edizione.

Il Progetto Mediterranea consegnerà ai tre Comuni la bandiera del Mediterraneo, ideata dallo scrittore Simone Perotti, che noi di TW sosteniamo come simbolo di unione, trasformazione, ma soprattutto di affettività nel nostro rapporto con il mare e le diversità culturali che ci rappresentano.

AQUA festival per l’acqua 2023

Il rapporto con le acque parla di noi. L’acqua rivela un modo simbiotico di relazionarsi tra esseri umani e natura, una dialettica in evoluzione e trasformazione.

L’Acqua è la molecola più piccola che troviamo in Natura senza la quale non siamo e da qui inizia la sua storia e il nostro rapporto con essa. Insieme alle acque cambia la natura, dove campi arati prendono posto di foreste selvagge, canali distribuiscono l’acqua a chi produce e consuma, mediando il rapporto tra uomo e acque. Cambia il passaggio, cambiano la qualità e la disponibilità delle acque e le società si riorganizzano per rispondere a nuovi bisogni, pericoli, possibilità.

Nelle molteplici forme nelle quali società e individui amministrano e si relazionano alle acque, si riscontrano differenti manifestazioni e dimensioni nei rapporti umani. Civiltà si sono sviluppate lungo le coste di mari e fiumi e sono cresciute con l’agricoltura e il commercio; nel crescere intorno ed attraverso queste acque gli uomini e le donne adattano il paesaggio alle nuove esigenze. L’acqua racconta infinite possibilità e diversità.

L’acqua racconta storie di popoli, culture, spiritualità e solidarietà, ma anche pregiudizi, potere, diritti concessi e negati. Ovunque nel mondo l’acqua è vita quotidiana: quella che cura, che si beve, quella in cui ci si immerge per igiene e per piacere, quella che crea e distrugge, acqua che dà cibo e allaga, devasta, soprattutto se minacciata.

Through Waters fondata dall’antropologa Christina Sassayannis nasce nel 2012, dal desiderio di promuovere l’acqua, le sue molteplici forme e i suoi utilizzi, la sua storia e la sua essenza, coinvolgendo artisti ed esperti con profili maturati nello studio dell’acqua e il rapporto con l’essere umano, attraverso una piattaforma multimediale, eventi artistici ad hoc, e coinvolgendo i giovani nel viaggio che questo elemento ci propone ogni giorno.

Acqua ed i suoi significati e TW raccoglie ogni significato che acqua ha per noi. Valorizzare e trasformare i nostri pensieri dove l’acqua crea bellezza e dialogo.

PROGRAMMA

/ 8 settembre MALFA

H 18 INAUGURAZIONE / SALA POLIFUNZIONALE MALFA

Consegna della bandiera del Mediterraneo al Sindaco di Malfa con PROGETTO MEDITERRANEA

AQUA 2023 MOSTRA FOTOGRAFICA e Drawing Cloud

PROIEZIONE DOCUFILM di Giovanna Taviani CUNTAMI

H 20 FABBRICA11

Water Panic Garden opera di GIORGIO GRANATA AQUA fotografie e racconti a cura di Through Waters

Proiezione storytelling realizzati a Salina durante il festival per l’acqua AQUA2022

/ 9 settembre RINELLA

h19.00 inaugurazione / VILLETTA di RINELLA

Consegna della bandiera del Mediterraneo al Sindaco di Leni con PROGETTO MEDITERRANEA

AQUA 2023 MOSTRA FOTOGRAFICA

h19:30 CONCERTO LAVINIA MANCUSI

Piazza provinciale di Rinella (COMUNE DI LENI)

/ 10 settembre SANTA MARINA di SALINA CENTRO STUDI EOLIANO

18.30 INAUGURAZIONE Consegna della bandiera del Mediterraneo al Sindaco di Santa Marina di Salina con PROGETTO MEDITERRANEA

MOSTRA FOTOGRAFICA

INCONTRO CON ARTURO VITTORI – LUCA DI BUCCHIANICO- MICHELE MERENDA

Proiezione storytelling realizzati a Salina durante il festival per l’acqua AQUA2022

Durante tutto il festival sul territorio STORY TELLING con ARCHIVIO DELLA MEMORIA

Comune di Malfa / MALFA

H 18:00 SALA POLINFUNZIONALE

Consegna della bandiera del mediterraneo al Comune di Malfa da PROGETTO MEDITERRANEA

PROIEZIONE di CUNTAMI DocuFilm per gentile concessione della regista Giovanna Taviani

Mostra fotografica e installazione Drawing Cloud

H 20:00 FABBRICA 11

Water Panic Garden opera di GIORGIO GRANATA AQUA fotografie e racconti a cura di Through Waters

Proiezione storytelling realizzati a Salina durante il festival per l’acqua AQUA2022

SABATO 9.09

Comune di Leni / VILLETTA di RINELLA

H 19 MOSTRA FOTOGRAFICA e LAVINIA MANCUSI in concerto

CONSEGNA BANDIERA DEL MEDITERRANEO al Sindaco del Comune di LENI.

Mostra fotografica AQUA 2023

CONCERTO di LAVINA MENCUSI – Piazza Villetta a Rinella

Incontro con la popolazione nei suoni e voci del Mediterraneo

DOMENICA 10.09

Comune di Santa Marina di Salina / Centro Studi Eoliani H 18.30 Dialoghi Mediterranei

CONSEGNA della BANDIERA del MEDITERRANEO al SINDACO di Santa Marina di Salina.

MOSTRA FOTOGRAFICA AQUA2023

Intervento di Luca Di Bucchianico, docente di educazione musicale ‘il suono riemerso’ Intervento di Arturo Vittori WARKA WATER

Intervento di Michele Merenda Camminare e scoprire storie di acqua nelle Eolie Proiezione storytelling realizzati a Salina durante il festival per l’acqua AQUA2022

Archivio della Memoria con Sergio Pelliccioni e Milena Iaffaldano realizzerà gli story telling con la popolazione e i ragazzi dell’isola.

AQUA 2023 festival per l’acqua / THROUGH WATERS

Durante i tre giorni del festival, viene realizzato un workshop di due giornate utilizzando la metodologia del Digital Storytelling che vedrà la attiva partecipazione di studenti e abitanti locali che saranno accompagnati nella realizzazione dall!ideazione, produzione fino alla post-produzione di contenuti audiovisivi prodotti in occasione del progetto stesso.

I contenuti prodotti e finalizzati verranno poi inseriti in un percorso di Cultural Mapping digitale rendendoli così fruibili sul web.

Il lavoro verte sull!evidenza dell!importanza dell!elemento acqua e coinvolgere quindi la popolazione locale alla realizzazione dei lavori di Story telling e videoritratti nelle scuole come anche il coinvolgimento di artisti che realizzeranno il viaggio attraverso le loro note dell!acqua come elemento che unisce e crea conoscenza attraverso il dialogo.

Attraverso il viaggio con la videoproiezione de Il RACCONTO DELL!ACQUA di Marcella Simonelli si apre il dialogo con la realtà locale e il tema dell!acqua nell’arte, sensibilizzando al bello e alle molteplici forme che l!acqua ha, con l!obiettivo di aprire il nostro orizzonte con lo sguardo che vede e il desiderio conoscere.

Nella mostra sarà allestito il lavoro dei bambini e degli studenti del luogo dove il festival

attracca, creando la nuvola di gocce e pensieri, disegni in relazione tra loro nel dialogo attraverso l!aria. Una nuvola dentro la quale scopriamo un nuovo linguaggio proposti dai bambini guidati dal rapporto con l!equipe del progetto.

Durante il festival si vuole raccogliere storie della popolazione cercando di valorizzare attraverso il video il sapere, l!esperienza e la memoria del luogo nel rapporto con l!acqua. Si individuano in primis musicisti per la realizzazione di un concerto musicale nel contesto della mostra, gruppi musicali che lavorano e fanno ricerca nella musica del mediterraneo, il lavoro di studio dei suoni tradizionali e rivisitazioni artistico-musicali dei paesi del Mediterraneo.

Il terzo giorno del festival sarà dedicato all’incontro di esperti che si occupano di acqua e il valore fondamentale dell’elemento acqua in rapporto con i bisogni dell’essere umano interverranno ARTURO VITTORI (WARKA WATER), LUCA DI BUCCHIANICO e MICHELE MERENDA.