Il Trofeo dei Peloritani, gara automobilistica di Regolarità valida come seconda prova del campionato Aci Sport e come round del Challenge centro sud, ha colto nel segno la prerogativa di sintetizzare sport e spettacolo.

Un successo per Top Competition e Automobile Club Messina, che da alcuni anni hanno voluto riportare l’appassionante e coinvolgente specialità della Regolarità sulle strade della provincia, suggellato dalla presenza del primo cittadino di Villafranca Tirrena Giuseppe Cavallaro. Sotto il profilo agonistico sia tra le auto storiche, sia tra le moderne, hanno vinto la gara “ai pressostati” 2 equipaggi provenienti da Taranto specialisti della Regolarità.

Tra le vetture storiche ad avvicinare quanto più possibile il tempo imposto dal cronometro sono stati Flavio Renna e Paolo Abalsamo su Autobianchi A 112, che all’arrivo di Villafranca sono risultati i migliori con 72 penalità. Gia al riordino di metà gara l’equipaggio pugliese era transitato in testa riuscendo a mantenere il comando sino al traguardo. Seconda piazza per gli specialisti Francesco Gulotta e Paolo Messina, provenienti da Campobello di Mazara, la cittadina “culla” della Regolarità, i quali hanno chiuso la loro performance su Autobianchi Y10 con 79 penalità. Ancora una vettura agile del marchio italiano, come la vincente una 112 per i terzi, Salvatore Cusumano e Alberto Carrotta rei di 92 penalità. Una competizione agonisticamente intensa come testimoniano i distacchi minimi al traguardo.

Fra le auto moderne hanno primeggiato gli altri tarantini Dario Di Castri e Rocco Galasso su Nissan Micra. Secondo posto per il presidente dell’AC Messina Massimo Rinaldi e il vice Marco Messina che si sono distinti su Fiat Barchetta e sono risultati i più precisi in assoluto fra gli equipaggi del Messina Classic Team. Terza piazza per l’equipaggio proveniente da Saponara, cittadina attraversata dalla competizione, composto da Giuseppe De Francesco e Marcello Salvo.

La gara si è svolta in un un clima di grande amicizia e cordialità ed ha riscontrato un grande apprezzamento il riordino a bivio colli 4 strade con degustazione di prodotti tipici offerti dalla Pro loco locale. A fare da palcoscenico l’entusiasmante bellezza dei luoghi con i Peloritani teatro di una giornata indimenticabile e lo sfondo azzurro del Mar Tirreno.