Il Trapani passa al “Fresina” ed elimina il Città di Sant’Agata nel primo turno di Coppa Italia, preludio al campionato di serie D che scatterà domenica prossima.

Nella sfida in notturna, i santagatesi hanno perso per 3 a 0 contro la quotata formazione trapanese, tra le principali candidate al salto di categoria.

Succede quasi tutto nel primo tempo con i gol di Sabatino al 23’, sugli sviluppi di un calcio piazzato, e poi al 30’ con Cangemi che in scivolata intercetta un tiro di Maricosu e beffa il portiere locale. Nel mezzo un paio di folate offensive del Città di Sant’Agata, che non ha trovato la lucidità per colpire sotto porta, e due occasioni per il Trapani di arrotondare il bottino.

Nella ripresa Sant’Agata arrembante alla ricerca del gol per riaprire il match e Trapani che arretra il baricentro. Le chance migliori per i locali sui piedi di Mincica e con un tuffo di testa di Nagy. Sul finire di gara in contropiede il Trapani piazza quindi il colo del definitivo ko con Gagliardi.

Per entrambi i tecnici in ogni caso al di là del risultato, buone indicazioni in chiave campionato