L’Associazione Semplice…MENTE Insieme Odv, con sede in Via G. Verdi n. 37 – Brolo, giorno 11 settembre riparte dopo la chiusura estiva con un nuovo laboratorio, in collaborazione con Unicef Comitato Messina, “Progetto Pigotta”.

Le Pigotte sono bambole di stoffa che verranno realizzate a mano dalle amiche dell’Associazione, con creatività ed impegno, partendo dalle semplici sagome e finire alla realizzazione di bambole complete, che a Dicembre saranno esposte per chi vorrà adottarle.

Chi adotterà le Pigotte proverà l’emozione di salvare la vita ad un bambino, oltre ad adottare una bambola unica. Nasce così un cerchio di solidarietà e di amore che unisce 2 famiglie, 2 mondi, un bimbo felice che la riceve ed un bimbo, dall’altra parte del mondo, a cui viene donata la vita .

Con un’offerta minima a partire da 20 euro, infatti, si può adottare una Pigotta e consentire all’UNICEF di fornire a un bambino di un paese sottosviluppato, interventi mirati che riducono il pericolo di mortalità nei suoi primi cinque anni di vita. Il kit salvavita dell’UNICEF è composto da vaccini, dosi di vitamina A, Sali reidratanti, kit ostetrico per parto sicuro, antibiotici e aiuta i bambini nelle emergenze. La sua storia è ricca di iniziative e successi importanti , da quando è nata ha avuto un crescente successo: soltanto negli ultimi10 anni sono stati raccolti oltre 17 milioni di euro, che hanno permesso all’UNICEF di salvare più di 800.000 bambini nel mondo.

Tanti altri progetti sono invece in cantiere nell’Associazione nei prossimi mesi, dice Marisa Briguglio, Presidente dell’Associazione Semplice…MENTE Insieme Odv, con l’obiettivo di promuovere iniziative e servizi per la prevenzione e promozione della salute nella terza età.

Attraverso attività di stimolazione e riabilitazione cognitiva con la finalità di rallentare l’invecchiamento, i disturbi della memoria, patologie neurodegenerative e cerebrolesive in generale, aggiunge la Dott.ssa Marilena Foti, Psicologa e Vice Presidente dell’Associazione.

Si ringrazia fin da ora, la Prof.ssa Angela Rizzo Faranda, Presidente Provinciale UNICEF del Comitato di Messina per averci coinvolti in questo bellissimo progetto solidale, persona sensibile e attenta alle problematiche dell’Infanzia, l’amica Graziella Agostino, che si occuperà della realizzazione delle sagome, Susanna Sapienza per il supporto operativo dell’iniziativa con la sua Associazione Vivi a Colori, la Rete Civica della Salute, l’Associazione regionale riferimenti civici della sussidiarietà e tutte le amiche dell’Associazione Semplice…MENTE Insieme Odv che con le loro mani realizzeranno le Pigotte.

Per informazioni contattare:

Marisa Briguglio 3483724689

Marilena Foti 3280331593

Per email: semplicementeinsiemebrolo@gmail.comSu fb alla pagina Semplice MENTE Insieme