La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha disposto il dissequestro di altri sette cavalcavia sull’autostrada A20 Messina Palermo tra i territori di Monforte San Giorgio, Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore e Furnari.

Sui ponti, che insistono su strade provinciali e comunali, era stato disposto il transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Una situazione che andava ormai avanti dai primi mesi del 2021. Adesso saranno dissequestrati, aggiungendosi ai tre per i quali il procedimento era stato già disposto, i cavalcavia 6 (in Contrada Malapezza di Pace del Mela), 16 (a Barcellona Pozzo di Gotto, in contrada Saia D’Agri), 21, 22 (a Terme Vigliatore), 24, 25 e 26 (su Furnari). FOTO: ARCHIVIO