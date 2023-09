Al Premio “Teseo”, Donatella e Umberto Russo, longesi doc, e Maria Giglia, ficarrese doc, sono stati premiati nella suggestiva cornice di Riva Smeralda di Capo Milazzo, una naturale finestra sul mare.

Donatella Russo è stata vincitrice nella sezione “Romanzi brevi” con la sua opera “Il Segreto di un Convento” basata sulla mitica ricetta della frutta martorana; Maria Giglia ha avuto una menzione d’onore con la sua poesia in Lingua Siciliana “A me patri”, struggenti versi dell’amore di una figlia per il proprio padre; sempre Donatella Russo e il fratello Umberto sono arrivati al 2° posto nella sezione “Romanzi” con il loro lavoro “Gisèle”, una coinvolgente storia d’amore ambientata a Longi.

Le autrici e l’autore hanno dato lustro alla terra dei Nebrodi, con l’augurio di un futuro sempre più roseo, pieno di soddisfazioni letterari. A presiedere il prestigioso evento, con garbo e professionalità, è stato il Dr. Attilio Andriolo, Presidente dell’Associazione Culturale “Teseo”. Tra gli autorevoli ospiti d’onore il giornalista Salvino Cavallaro. La Giuria era composta da cinque qualificati membri.