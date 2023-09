Il Rosmarino ha superato 2-0 in casa l’Aluntina, nel match di ritorno del primo turno di Coppa Italia di Promozione – Memorial “Orazio Siino”, dopo la vittoria ottenuta anche all’andata per 4-2.

Nell’incontro, disputato al Comunale “Pippo Giacobbe” di Rocca di Capri Leone, sono andati a segno Antonino Frisenda al 9′ e il bomber Tindaro Calabrese, che ha siglato il 2-0 finale all’82’, con un preciso pallonetto su assist di Barca. Nel finale l’Aluntina è rimasta in dieci per l’espulsione ai danni di Falanca.

Accedono al prossimo turno di Coppa anche il Città di Mistretta, l’Aquila Bafia, la Santangiolese e il Valle del Mela. Il Città di Mistretta ha ribaltato lo 0-1 dell’andata contro il San Fratello, imponendosi 2-0 in casa al “Salvatore Lentini” con la doppietta di Salerno. All’Aquila Bafia, invece, è bastato il pareggio casalingo 2-2 contro la Nuova Azzurra Fenice, dopo la vittoria esterna nell’andata 2-0. La Santangiolese ha pareggiato in trasferta 2-2 contro la Nuova Rinascita Patti e, dunque, si qualifica al secondo turno grazie al successo casalingo 3-1 dell’andata. Infine il Valle del Mela ha avuto la meglio della Pro Mende 6-4 dopo i calci di rigore; i tempi regolamentari si erano conclusi sul punteggio di 2-1 per i locali, dopo il 2-1 della Pro Mende all’andata.