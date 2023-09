Il Città di Galati è stato sconfitto 3-1 in trasferta dalla Polisportiva Gioiosa, nel match di ritorno del primo turno di Coppa Italia di Promozione – Memorial “Orazio Siino”, ma prosegue comunque nella competizione grazie alla vittoria 3-0, conquistata nell’incontro di andata.

La rete decisiva per la qualificazione è arrivata all’87’ e a siglarla è stata Davide Vicario; importante il gol dell’attaccante del Città di Galati, che dopo le 3 reti avversarie ha permesso alla compagine galatese di festeggiare il passaggio del turno.

La prima azione pericolosa giunge al 13′, quando il capitano del Città di Galati Truglio con un colpo di testa manda di poco a lato. Al 20′ ci prova dal limite Enrico Parafioriti, ma la sfera si perde oltre la traversa. Al 35′ gli ospiti sfiorano il vantaggio con Emanuele Serio il quale, servito da un passaggio filtrante di Davide Vicario, sfiora il palo. Al 42′ il Gioiosa va avanti con uno sfortunato autogol del capitano galatese Truglio che, nel tentativo di anticipare un avversario devia la palla nella propria porta. Il Città di Galati risponde al 44′ con un colpo di testa di Serio, che finisce debolmente tra le braccia del portiere locale Garnero. Al 45′ il portiere ospite Crimaldi respinge un tiro pericoloso di Verso dai 20 metri.

Nella ripresa il Città di Galati va vicino al pareggio con un pallonetto di Basilio Campisi, che sorvola di poco la traversa. Al 61′ arriva il raddoppio del Gioiosa con un diagonale preciso di Verso, che si infila all’angolino non lasciando scampo a Crimaldi. Al 75′ il Gioiosa trova anche il tris con Qadhaoui, che supera Crimaldi in mischia sugli sviluppi di un corner. All’80’ il direttore di gara Ilaria Di Florio di Palermo decreta un’espulsione diretta, ai danni del centrocampista ospite Enrico Parafioriti, per qualche parola di troppo nei suoi confronti. All’84’ doppia espulsione per il centrocampista del Città di Galati Giuseppe Samuel Parafioriti (che lascia la propria squadra in 9 uomini), per un fallo di reazione ai danni di un avversario, e per il calciatore locale Cultrona, che protesta con il direttore di gara. Nell’occasione viene anche espulso il Presidente del Gioiosa per proteste. All’87’ il Città di Galati trova il gol qualificazione con Davide Vicario, che batte Garnero con un diagonale preciso e consente alla propria squadra di passare al prossimo turno. Al 93′ rimane in 9 uomini anche il Gioiosa, quando viene espulso il portiere Garnero per un fallo da ultimo uomo al limite dell’area, ai danni di Manuel Spasaro che si stava involando verso la porta avversaria.

Il Città di Galati esordirà nel Campionato di Promozione Girone B Domenica 10 Settembre alle ore 15:30, quando affronterà in trasferta il Città di Mistretta al campo sportivo “Salvatore Lentini”.