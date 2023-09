Un Palermo super domina e batte la Feralpisalò con un secco 3-0.

Partita senza storia, tutta dalla parte dei rosanero che sono rimasti sempre in controllo, producendo occasioni da rete in quantità. Già vicini alla marcatura cinque volte nel corso del primo tempo, senza considerare la rete del vantaggio siglata da Insigne. Rete che consente ai rosa di andare in vantaggio al riposo.

Nella ripresa, nonostante la buona volontà degli ospiti, Brunori e compagni continuano ad esercitare il loro dominio. Stulac sfrutta un errore difensivo degli ospiti e sigla il raddoppio. Il tris lo firma l’esordiente Di Francesco all’85’, esattamente 300 secondi dopo il suo ingresso in campo.