Il Messina raccoglie un buon punto in terra pugliese alla prima di campionato, raggiungendo il pari al secondo minuto di recupero con Firenze che mette a segno un autentico capolavoro direttamente su calcio di punizione. In casa dell’Audace Cerignola finisce 2-2.

I biancoscudati hanno dimostrato di non voler mollare mai la presa, guadagnando il calcio piazzato decisivo grazie alla tenacia di Plescia. I biancoscudati hanno giocato l’incontro a viso aperto, pur privi di elementi importanti come Ragusa, Manetta e Franco, andando anche in vantaggio con Tropea al 27’. Alla mezz’ora giunge il pareggio di Malcore che, a inizio ripresa, porta i suoi in vantaggio.

I padroni di casa restano in dieci uomini all’87’ per l’espulsione di Leonetti. Il Messina ci crede fino in fondo e, appunto, raggiunge nel recupero la rete che consente ai peloritani di tornare in Sicilia con un punto nel carniere davanti a poco già di 2.600 spettatori.