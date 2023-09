Le chiamano “malattie rare” perché soltanto una infinitesima parte della popolazione ha la possibilità di esserne colpita. Mali sconosciuti ai più che però esistono e scuotono ogni anno le vite delle famiglie che si ritrovano a dover galleggiare in questo mare. Una di esse è la mastocitosi sistemica.

Si è svolta lo scorso 22 agosto, nella cornice dell’Anfiteatro Villa Idria di Francofonte, nel siracusano, il “1° Memorial ALESSIA”. Si tratta di un evento, proprio come ha spiegato la Presidentessa dell’ASIMAS, Associazione Italiana Mastocitosi, Patrizia Marcis “per ricordare una ragazza, di nome Alessia, che ha lasciato questa terra a causa di una malattia rara, di nome mastocitosi sistemica. Un modo bellissimo per ricordare la nostra Alessia, affetta da mastocitosi sistemica aggressiva, proprio come avrebbe voluto lei: con gioia e allegria”.

L’evento è stato organizzato dalla famiglia della giovane, coinvolgendo anche l’associazione. Durante la serata è stata organizzata una raccolta fondi per l’ambulatorio specialistico dell’ospedale Rodolico San Marco di Catania. Proprio a Catania infatti, all’AOU Policlinico Rodolico San Marco, esiste un centro specializzato in mastocitosi.

In serata, alle 19:30, si è svolta una partita di calcio a 8 in memoria di Alessia. In serata invece innanzitutto i saluti del Sindaco Daniele Lentini e la preziosa partecipazione della Dott. Alessandra Romano, dell’AOU Policlinico Rodolico San Marco, che ha parlato della mastocitosi e le difficoltà di diagnosi. Alle 21:30 invece si è tenuto il concerto Vasco Biker’s Band

“Mai come in queste occasioni ci piace ribadire una delle nostre frasi che più ci contraddistinguono: Più siamo..e più contiamo!” hanno concluso dall’Associazione ASIMAS.