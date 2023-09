Torrenova – Delirio per il concerto dei “The Kolors“, svoltosi ieri sera in Piazza Mare a Torrenova, in occasione della seconda giornata dell’evento “Festival Amunì 2023”.

L’esibizione del gruppo è stata preceduta dal convegno “La catena dei prodotti ittici sostenibili: le specie neglette” e dallo show cooking, presentato dalla giornalista Valentina De Caro e a cura dello chef stellato Accursio Craparo, che ha spiegato tutti i passaggi per la preparazione di alcuni piatti.

Lo spettacolo dei “The Kolors” è stato preceduto dall’esibizione del cantante Cioffi, che ha interpretato 4 suoi brani: “Incendio”, “La mia tribù”, “Insegnami a cadere” e un mash up tra una sua canzone e “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang” di Jovanotti. I “The Kolors” hanno intrattenuto una Piazza Mare gremita di gente, con le loro canzoni più famose tra cui: il tormentone estivo 2023 “Italodisco“, “Everytime“, singolo del 2015 risalente al programma “Amici” di Maria De Filippi, “Me Minus You“, “Frida (Mai, mai, mai), brano interpretato al Festival di Sanremo del 2018, “Pensare Male“, canzone con Elodie, “Los Angeles“, “Non è vero“, “Cabriolet Panorama“, brano estivo del 2021. I cugini Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra) e Alex Fiordispino (batteria e percussioni), che formano la band dei “The Kolors” insieme al bassista Dario Iaculli, hanno anche cantato alcuni brani degli “Oasis” e dei “Backstreet Boys“.

Al termine del concerto dei “The Kolors” ha preso il via la discoteca “Sealand” in Tour, che si è spostata per l’occasione a Torrenova e che ha visto come Special Guests Jas & Jay. Oggi si terrà l’ultima giornata del “Festival Amunì“, con un workshop su territorio, agrobiodiversità e produzioni tradizionali, uno show cooking con lo chef Calogero Pintaudi e il concerto live dei “Santi Francesi“.