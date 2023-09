Il comitato Noponte Capo Peloro, a chiusura della mobilitazione estiva noponte, promuove la prima edizione del premio Noponte AWARDS 2023, una originale ed ironica manifestazione che si terrà lunedì 4 settembre dalle ore 20.00 al lido Horcynus Horca in località Torrefaro.

Il premio, accompagnato da motivazioni personalizzate, sarà consegnato a coloro che si sono distinti nel corso del 2023 per aver preso posizione, a livello locale o nazionale,contro il progettato ponte sullo Stretto con interviste, scritti, fumetti, dichiarazioni. “Premi” anche per i Siponte, con motivazioni che si prevede siano decisamente diverse dei premiati noponte.

Tra i candidati al premio giornalisti, politici, artisti, fumettisti, professionisti, ma per sapere i nomi dei premiati bisognerà attendere la serata dei Noponte AWARDS. La serata del 4 settembre sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione sulle prossime iniziative noponte del comitato e per gustare un apericena di autofinanziamento .