Una mattinata intensa sulla bretella che costituisce viabilità alternativa al Ponte Mela. L’annunciata visita del deputato regionale Cateno De Luca è arrivata puntuale quando ad attendere sul posto c’era già un ampio nugolo di persone ad attenderlo.

C’erano i consiglieri comunali di Forza Italia, ma c’era anche il deputato regionale Pino Galluzzo. De Luca è invece giunto sul posto accompagnato dal Sindaco Metropolitano Federico Basile, dal funzionario Salvo Puccio e dal deputato regionale Alessandro Leo. Prevedibile partecipazione di stampa e cittadinanza, dal momento che l’attuale sindaco di Taormina ha annunciato che la sua presenza sarebbe stata dirompente.

Un pacchetto di profilattici caduto per terra non a caso ha aperto di fatto la scena a De Luca che, raccogliendolo da terra, ha ricordato una pubblicità degli anni 80’-90’, quando un professore chiedeva in un’aula a chi appartenesse quel profilattico trovato a terra. “Di chi è questa bretella?, anzi questa porcheria?” ha urlato De Luca aprendo il suo lungo intervento. Carte alla mano, l’ex sindaco metropolitano non le ha mandate a dire, sostenendo che la “politica ha deciso che la titolarità del progetto Ponte Mela doveva essere tolta alla Città Metropolitana per passare al Genio Civile”.

Non sono mancati attimi di tensione verbale e di pensiero tra l’onorevole Pino Galluzzo, che ha ribadito la paternità dell’apertura della bretella, e l’ex assessore e attuale consigliere comunale Tommaso Pino. Entrambi hanno espresso le loro idee in maniera decisa, come riscontrabile nella diretta trasmessa sulla pagina Facebook della nostra testata. Sono intervenuti al dibattito anche il Sindaco di San Filippo del Mela, Gianni Pino e l’ex sindaco di Milazzo, attuale consigliere comunale di Milazzo, Lorenzo Italiano.

De Luca ha concluso sostenendo che spera di non essere più tirato in ballo su questa vicenda. Più volte è tornato a calcare la mano sull’assenza sui luoghi dei sindaci di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo. Aspetto evidenziato anche dallo stesso Tommaso Pino e da Lorenzo Italiano che ne invocavano la presenza in quanto massime autorità di Protezione Civile. E, al termine dell’incontro, Cateno De Luca non ha risparmiato ulteriori battute sulla questione.

Quali soluzioni? Il Sindaco Metropolitano Federico Basile, dopo avere sostenuto che “la politica non fa il bene dei cittadini”, ha rassicurato che da subito si metterà in contatto con il Genio Civile per individuare tutte le soluzioni possibili. Ma intanto pare che, dal prossimo lunedì, la bretella resterà aperta a lunedì bretella sul mela aperta solo in orario di cantiere, dalle 7:00 alle 16:30, su disposizione del Genio Civile.

Di seguito il video integrale della nostra diretta Facebook