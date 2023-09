Riportare alla piena funzionalità la struttura: è questo l’obiettivo dei vertici del consorzio intercomunale “Tindari – Nebrodi”, Ente proprietario del grande immobile situato ai margini del parcheggio “Locanda”, costruito con fondi regionali ed europei allo scopo di fornire servizi informativi ai turisti e rappresentare un’importante vetrina per il territorio e le sue eccellenze.

Dopo la fallimentare parentesi della gestione da parte dell’associazione “Cara Sicilia”, il Consorzio è di recente rientrato in possesso dell’immobile, intercettando contestualmente un contributo regionale di 100mila euro utile a ripristinare la funzionalità dei locali, dell’impianto elettrico e dell’ascensore.

«A fine novembre – ha spiegato Enzo Princiotta Cariddi, presidente del Consorzio – abbiamo presentato il progetto esecutivo. Adesso abbiamo finalmente consegnato i lavori all’impresa aggiudicataria. L’obiettivo è di destinare finalmente la struttura alla scopo per il quale è nata, trasformandola in un importante punto di informazione e promozione turistica del territorio». Un obiettivo che i vertici del Consorzio “Tindari – Nebrodi” intendono perseguire con l’apporto di tutte le energie, le intelligenze e le risorse umane di cui il territorio dispone, «fermo restando – ha precisato il presidente – che il palazzo rimarrà nella esclusiva disponibilità dell’Ente». Tradotto: la formula dell’affidamento a privati o associazioni è ormai un capitolo chiuso.

«La struttura – ha detto Princiotta – è rimasta abbandonata a se stessa per anni ed è divenuta bersaglio di furti e atti vandalici. Oltre a danneggiamenti vari, sono scomparse ben cinquanta sedute con scrittoio». L’usura del tempo ha fatto il resto: infiltrazioni d’acqua e umidità di risalita hanno seriamente compromesso gli intonaci, mentre parecchi dispositivi tecnologici sono ormai fuori uso, compreso l’impianto di videosorveglianza. Danni sono stati registrati anche nei bagni, dove qualcuno ha pensato bene di portar via addirittura alcune porte.

Per quanto concerne i lavori, «l’intervento prioritario – ha riferito il progettista Franco Spanò – verrà effettuato sulla copertura. Contestualmente si procederà alla messa in sicurezza degli intonaci, al risanamento delle murature e al ripristino della zoccolatura, in modo da rendere nuovamente fruibili i locali sia dal punto di vista della salubrità che della sicurezza». Come indicato nel capitolato speciale d’appalto, i lavori dovranno essere completati nell’arco di cinque mesi. Terminati gli interventi, l’auspicio è che il Palazzo dei Dioscuri divenga finalmente, e una volta per tutte, utile allo scopo per il quale è stato costruito.