Sono stati completati gli interventi di ammodernamento ed efficientamento della scuola Milici di c.so Matteotti, realizzati grazie a un finanziamento di 1.427.704,83 euro concesso dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale nell’ambito del Po-Fesr 2014/20. Nei giorni scorsi è stato effettuato un primo sopralluogo da parte dell’amministrazione comunale, della dirigenza scolastica e dell’organismo paritetico territoriale di Messina.

I lavori di restyling della scuola Milici hanno previsto la messa a norma degli impianti elettrico, antincendio, termico e di climatizzazione, nonché l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’adeguamento sismico e dell’impianto idrico-sanitario. Aggiudicati in via definitiva nel gennaio 2021 ad una società palermitana, che aveva offerto un ribasso del 18,932% sull’importo di 1.427.704,83 euro posto a base di gara, gli interventi hanno restituito modernità ed efficienza al plesso di corso Matteotti.

«Un’opera – ha riferito il primo cittadino – che abbiamo difeso con i denti, riuscendo a ottenere una proroga di sei mesi per il completamento dei lavori che sarebbero dovuti iniziare parecchi mesi addietro. Si è trattato di un intervento dovuto, poiché – ha aggiunto Bonsignore – non c’erano più le condizioni per tenere i ragazzi in quei locali. Ci auguriamo sia solo il primo di una serie di interventi da realizzare in altre scuole cittadine. Nel frattempo voglio rivolgere un ringraziamento all’Ufficio tecnico e alla ditta esecutrice, che di fronte ad alcune difficoltà emerse nel corso dei lavori non ha fatto venir meno la serietà e l’impegno necessari affinché l’opera fosse conclusa nei tempi previsti».

Il finanziamento, intercettato nel 2019 dal precedente esecutivo, rientra nell’ambito del “Pon” 2014/20 denominato “competenze e ambienti per l’apprendimento”, tra i cui obiettivi figura anche il miglioramento dell’accessibilità per soggetti affetti da disabilità. L’intervento è stato molto corposo e durante lo scorso anno scolastico l’amministrazione comunale è stata costretta a disporre il trasferimento degli alunni al centro socio-formativo Santa Rosa e nei plessi scolastici di Patti Marina e contrada Gallo.

Dopo la “Lombardo Radice”, la scuola “Milici” è una delle più frequentate in città, ma lo stabile in cui si trova presentava parecchi deficit strutturali. Costruito in più step e caratterizzato da diversi corpi di fabbrica, a marzo del 2018 l’immobile era stato interessato da copiose infiltrazioni di acqua che avevano imposto l’intervento dei vigili del fuoco e costretto i vertici comunali ad eseguire una manutenzione straordinaria. Dopo l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della copertura, attraverso lo scrostamento e il ripristino degli intonaci pericolanti e l’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua dal soffitto, lo stabile era stato dichiarato di nuovo agibile in tutte le sue componenti. La definitiva messa in sicurezza del plesso rappresenta, oggi, un enorme passo in avanti sul fronte dell’edilizia scolastica cittadina.