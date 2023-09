A denunciare l’inurbanità che nella sua prepotente bruttura affiora dagli angoli più inimmaginabili della rinomata località di Tindari è un giovane residente della zona, autore di una dettagliata mappa del degrado.

«Facendo girare la giostra delle cartoline postali che ritraggono Tindari in uno dei tanti negozi di souvenir in piazza Quasimodo, si può ammirare – racconta il residente – un caleidoscopio di immagini spettacolari che mostrano questo piccolo borgo come un fazzoletto di terra incontaminata, sospesa tra il verde dei suoi pendii e il profondo blu del mare che la separa dalle Eolie. Passato il momento di torpore poetico di chi si lascia assorbire da quelle immagini, ci si può imbattere in una Tindari dal sapore decisamente diverso. Ora che l’estate ha già consumato gran parte del suo potenziale, si raccolgono i frutti di quanti l’hanno visitata, consumata e sporcata».

Il riferimento è ai diversi bagni pubblici improvvisati, disseminati lungo svariati punti del borgo. «Il più maestoso e strutturato – svela il giovane tindaritano – è quello del parcheggio degli Ulivi. Seguendo un piccolo sentiero di terra battuta, appena oltre un cespuglio e all’ombra di un secolare albero di ulivo, si trova questo giaciglio maleodorante. La zona è completamente ricoperta di feci e fazzoletti. Il luogo è spesso preso d’assalto e non è difficile trovare fila, motivo per cui nelle immediate vicinanze si possono trovare ulteriori zone “attrezzate”».

Non va meglio lungo la via che dal santuario conduce al teatro greco, dove a ridosso del piccolo centro abitato le auto parcheggiate in divieto di sosta offrono ancora una volta riparo per i bisogni impellenti. «Per chi, invece, dopo aver visitato la zona archeologica vuol godere del panorama sul golfo di Patti può oltrepassare il piazzale del teatro e continuare verso Roccafemmina. Da lì – racconta il residente – si gode una splendida veduta sul golfo, particolarmente suggestiva al tramonto. Ma anche lungo questa via si può trovare una ulteriore area “attrezzata”. Questa volta – ironizza il giovane – la cornice è affidata alle piante di ficodindia. I più timidi, invece, sfruttano il grande cartellone della riserva naturale dei laghetti di Marinello, che offre un comodo riparo».

Ancora oltre, il panorama è parzialmente nascosto dalla rupe di Roccafemmina, ma si possono comunque ammirare una serie di discariche abusive con batterie d’auto e materiale di scarto edile. «Ecco che Tindari si presenta nella sua veste meno lusinghiera. Peccato – è l’amara considerazione finale – che questo luogo così conosciuto e amato sia oggetto dell’inciviltà di molti e dell’indifferenza delle istituzioni».