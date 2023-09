I primi nuvoloni carichi di pioggia, il litorale ormai quasi deserto e in giro pochi turisti. È il solito rituale: preludio di un’estate ormai agli sgoccioli, mentre gli studenti sono già con la testa al nuovo scolastico che sta per iniziare.

Ad aprire i battenti per primo sarà il liceo Vittorio Emanuele III, dove la campanella suonerà martedì 5 settembre in tutti i plessi in cui sono allocati i quattro indirizzi di studio: Classico, Scientifico, Linguistico e delle Scienze umane. A darne comunicazione ad alunni e genitori è stata la dirigente scolastica Marinella Lollo.

L’orario di inizio delle attività didattiche sarà scaglionato per classi: alle 8 faranno il loro ingresso in aula gli studenti delle quarte e delle quinte, mentre per i ragazzi delle terze la campanella suonerà alle 8:10. Alle 8:15 toccherà, invece, agli studenti delle seconde.

Infine i nuovi arrivati, che alle 8:20 saranno accolti nel cortile esterno della sede centrale di via Trieste (sede del liceo Classico) e in quello del plesso di via Padre Pio (sede degli indirizzi Scientifico, Linguistico e delle Scienze Umane). Solo per il primo giorno di scuola, in tutte le classi del biennio le lezioni termineranno alle 12:30, mentre nelle classi del triennio la campanella di uscita suonerà alle 13:20.

All’istituto superiore Borghese – Faranda le lezioni dovrebbero iniziare il 9 settembre, mentre l’11 settembre toccherà ai piccoli studenti dei due istituti comprensivi cittadini: Lombardo Radice e Luigi Pirandello.